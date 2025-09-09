Haberler

Adana'da Temizlik Görevlisine Saldırı: İki Kişi Gözaltında

Güncelleme:
Adana'da bir belediye temizlik görevlisi, çöp poşetinin atan kişiye tepki gösterince darbedildi. Olay sonrası yaralı görevli hastaneye kaldırılırken, saldırgan baba ve oğlu gözaltına alındı.

Adana'da iki kişi tarafından darbedilen belediye temizlik görevlisi yaralandı.

Seyhan Belediyesinde temizlik görevlisi Ulaş A, Barış Mahallesi'nde çöp kutularını kamyona döktüğü sırada bir kişi ikinci kattaki evinden sokağa içinde çöp bulunan poşet attı.

Ulaş A, tepki göstererek çöp poşetinin kutuya atılması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada iki kişi temizlik görevlisine saldırdı.

Darbedilen temizlik görevlisi, ihbar üzerine olay yerine yönlendirilen sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan zanlıların Y.Ö. ve oğlu S.Ö. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan baba ve oğlunun emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
