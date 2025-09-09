Adana'da Temizlik Görevliğine Saldırı Kamerada

Adana'da belediye temizlik görevlisinin iki kişi tarafından darbedilmesi araç kamerasınca kaydedildi.

Seyhan Belediyesinde temizlik görevlisi Ulaş A'nın, Barış Mahallesi'nde bir baba ve oğlu tarafından darbedilmesiyle ilgili araç kamerası görüntülerine ulaşıldı.

Kayıtlarda, Ulaş A'nın çöp kutularını kamyona döktüğü sırada bir kişinin ikinci kattaki evinden sokağa içinde çöp bulunan poşet attığı görülüyor.

Tepki göstererek çöp poşetinin kutuya atılması gerektiğini söyleyen Ulaş A, mesai arkadaşıyla olay yerinden ayrılıyor.

Bir süre sonra zanlılardan S.Ö'nün motosikletle, babası Y.Ö'nün ise koşarak çöp aracının yanına geldiği ve Ulaş A'yı darbettiği görülüyor.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra kaçan şüpheliler Y.Ö. ve oğlu S.Ö'yü gözaltına almıştı.