Adana'da Telefon Dükkanına Pompalı Tüfekle Saldırı

ADANA'nın Kozan ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, girdiği telefon dükkanında bulunan E.H.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Polis, olay yerinden kaçarken silahını ve motosiklet kaskını düşüren saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakasız bir motosikletle olay yerine gelen kimliği belirsiz şüpheli, hızla içeri girerek elindeki pompalı tüfekle telefon dükkanındaki E.H.'ye ateş açtı. Silahlı saldırıya uğrayan E.H. ayağından yaralandı. Olayın ardından geldiği motosiklete binerek kaçmak isteyen saldırgan, panikle tüfeğini ve kaskını düşürdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.H., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinde düşen silah ve kaskı incelemeye alırken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),