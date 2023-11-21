Haberler ›› Güncel ›› Adana'da tekstil eşyası yüklü tırda 64 kilogram skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandı

Adana'da tekstil eşyası yüklü tırda 64 kilogram skunk ele geçirildi, zanlı tutuklandı

21 Kasım 2023 10:32 , Son Güncelleme: 10:34 Güncel Haberler Abone Ol

Adana'da tekstil eşyası yüklü bir tırda gizlenmiş 48 pakette 64 kilogram skunk ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyon kapsamında Adana'da 64 kilogram skunk ele geçirildiğini ve bir zanlının yakalandığını açıkladı.