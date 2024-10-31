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Adana'da Tekstil Atölyesine Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

Adana'da Tekstil Atölyesine Uyuşturucu ve Silah Operasyonu
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Adana'da bir tekstil atölyesinde yapılan baskında 2 ruhsatsız tabanca, otomatik av tüfeği ve 32 uyuşturucu hap ele geçirildi. Yusuf E. isimli iş yeri sahibi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA'da Yusuf E.'nin (41) tekstil atölyesine yapılan baskında 2 ruhsatsız tabanca, otomatik av tüfeği ile masanın altına bantla yapıştırılmış 32 uyuşturucu hap ele geçirildi. Sorgusunda uzun süredir iş yerine gitmediğini söyleyen Yusuf E., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Seyhan Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Karacaoğlan Caddesi'nde Kocavezir İş Merkezi'ndeki tekstil atölyesinde uyuşturucu ve ruhsatsız silah olduğu bilgisi üzerine, Yusuf E.'nin iş yerine operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, masanın çekmecesinde ruhsatsız 2 tabanca, 2 şarjör ile 13 mermi, altında ise otomatik av tüfeği ele geçirildi. Çekmecelerin çıkarıldığı masanın altına bantla yapıştırılmış halde 32 uyuşturucu hap ile hassas terazi de bulunurken, Yusuf E. ise gözaltına alındı.

5 Ocak Polis Merkezi'ne götürülen Yusuf E.'nin 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu bildirildi. Yusuf E., sorgusunda, uyuşturucu ve silahların kendisine ait olmadığını, uzun süredir iş yerine gitmediğini söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yusuf E., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber: Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Uyuşturucu Operasyon Güvenlik Politika 3-sayfa Güncel Hukuk Adana

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