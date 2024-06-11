Adana'da tekstil atölyesinde asansör ile duvar arasına sıkışan çocuk hayatını kaybetti
Adana'da bir tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasına sıkışan Suriye uyruklu bir çocuk hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Adana'da, tekstil atölyesinde asansör kabiniyle duvar arasında sıkışan çocuk yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Suriye uyruklu Ahmet Avan (11), merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir tekstil atölyesinin asansör kabiniyle duvar arasına sıkıştı.
İşçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerin sıkıştığı yerden çıkardığı çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.