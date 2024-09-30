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Adana'da TEKNOFEST için Prova Uçuşları Devam Ediyor

Adana'da TEKNOFEST için Prova Uçuşları Devam Ediyor
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2-6 Ekim tarihleri arasında Adana'da gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, hava gösterilerinin prova uçuşları sürüyor. Festivalde, ileri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergiler yer alacak.

Adana'da 2- 6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında yapılacak hava gösterilerinin prova uçuşları sürüyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri ve üniversitelerin katkılarıyla Adana Havalimanı'nda düzenlenecek festivalin hazırlıkları devam ediyor.

İleri teknoloji simülasyonlar, bilimsel atölyeler ve sergilere kadar her yaştan katılımcı için etkinlik programının yer alacağı festival kapsamında, havalimanında da stantlar kuruluyor.

Hava gösterisine katılacak bazı uçaklar ise Adana semalarında prova uçuşu gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel

Teknoloji Havacılık Teknofest Festival Etkinlik Turizm Güncel 6 Ekim adana Uzay

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