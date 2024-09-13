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Adana'da TEKNOFEST 2024: Katılımcılar İnsansız Hava Araçlarıyla Yarıştı

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Adana'da düzenlenen TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmalarında lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, geliştirdikleri İnsansız Hava Araçları ile kıyasıya mücadele etti. Yarışmalar 'Savaşan İHA' ve 'Kamikaze İHA' görevlerinde gerçekleştirildi.

ADANA'da düzenlenecek TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları kapsamında tamamı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, yazılım ve donanımını geliştirdikleri İnsansız Hava Araçları (İHA) ile 'Savaşan İHA' ve 'Kamikaze İHA' görevlerinde kıyasıya mücadele etti.

TEKNOFEST 2024 teknoloji yarışmaları kapsamında Adana Kelaynak Havacılık Kulübü'nde bir araya gelen, teknolojiye meraklı lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan takımlar, 'Savaşan İHA' ve 'Kamikaze İHA' olmak üzere iki farklı görevde mücadele etti. Etkinliğin ikinci gününde teknik kontrol ve test uçuşları yapan takımlar, yazılım ve donanımının tamamı gençler tarafından yapılan İnsansız Hava Araçları, gökyüzünde 'it dalaşı' (dog fight) yapabilme kabiliyeti kazanmak için uçtu. Heyecanlı anlara sahne olan etkinlikte takımlar kıyasıya yarıştı.

Yarışma sorumlusu Şevval Çelik, müsabakada 13 takımın yarıştığını belirterek, 11 takımın uçuşu başarıyla tamamladığını kaydetti. Çelik, "Yarından itibaren de gün boyu müsabakalarımız devam edecek. Günde çift müsabaka olacak. Müsabaka sayısında duruma göre artış yapılabilecek. Teknik kontrollerini tamamlamayan ekipler, eksiklerini gidermesiyle uçuşa hak kazanacak" diye konuştu.

Bu yıl ilk defa hava savunma bölgesinin devreye alındığına dikkat çeken Çelik, "Belirli bölgelerde uçuş yapılması, engellenmesi adına hava savunma bölgeleri ekleniyor. Bunlar tabii ki fiziksel değil, senaryo gereği sanal bölgeler. Koordinatları takımlarla paylaşılıyor ve müsabaka esnasında o bölgeye takımların girmemesi isteniyor. Girdikleri durumda eksi puan yazılıyor ve görev başarısız sayılıyor. İki görevi başarıyla yerine getiren takımlarımız dereceye sahip olacaklar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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