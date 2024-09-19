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Adana'da Teknofest 2023 İHA Yarışmaları Başladı

Adana'da Teknofest 2023 İHA Yarışmaları Başladı
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Adana'da gerçekleştirilen TEKNOFEST kapsamında, uluslararası ve liseler arası insansız hava aracı yarışmaları başladı. 685 takımdan 44'ü finale kaldı. Yarışmalar, arama-kurtarma, ilk yardım gibi alanlarda yetenekleri sergileyecek. Ödüller toplamda 370 bin lira!

Adana'da 2-6 Ekim'de gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, Kahramanmaraş'ta düzenlenen "Uluslararası ve Liseler Arası İnsansız Hava Aracı Yarışmaları" başladı.

Türkoğlu ilçesindeki TCDD Lojistik Merkezi'nde organize edilen uluslararası İHA yarışmasına başvuran 685 takımdan, tüm süreci başarıyla tamamlayan Türkiye, Azerbaycan, Endonezya, Malezya, Özbekistan ve Pakistan'daki 14 ilden 44 takım finalist oldu.

Liseler arası İHA yarışmasında da 1648 takımdan tüm süreci başarıyla tamamlayan 12 ilden 29'u finalist olmaya hak kazandı.

Türkiye'deki Gençlik ve Spor Bakanlığı gençlik merkezleri, BİLSEM, deneyap teknoloji atölyeleri, bilim merkezleri ve bilim atölyelerinin lise seviyesindeki öğrencileri ile ulusal ve uluslararası ön lisans, lisans ve lisans üstü öğrencilerinden oluşan katılımcılar, yarışmanın arama-kurtarma, ilk yardım, istihbarat toplama, yangın söndürme, terörle mücadele ve taşımacılık alanlarında yeteneklerini sergileyecek.

23 Eylül'de sona erecek uluslararası İHA yarışlarında birinci takıma 150 bin, ikinci takıma 120 bin, üçüncü takıma 100 bin lira ödül verilecek.

Liseler arası İHA yarışlarındaysa ilk sıradaki takım 100 bin, ikinci takım 80 bin ve üçüncü takım 60 bin lira alacak.

Kaynak: AA / İzzet Mazı - Güncel

İnsansız Hava Aracı Teknofest Teknoloji Havacılık Festival Eğitim Güncel Adana

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