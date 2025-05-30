Adana'da Tekneyle Suya Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da Tekneyle Suya Düşen Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
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Adana'da Emirhan Gürbüz, eşi ve yakınlarıyla birlikte olduğu tekneden suya düştü. Arama çalışmaları 3. günde devam ederken, 69 personelden oluşan ekipler su altında ve üstünde inceleme yapıyor.

ADANA'da 5 yakınıyla Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp, kullandığı tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü (25) arama çalışmaları, 3'üncü günde sabahın erken saatlerinde yeniden başladı.

Merkez Çukurova ilçesi Topalak mevkisinde önceki gün saat 22.30 sıralarında Emirhan Gürbüz, eşi Aysu ve 4 yakını ile tekneyle Seyhan Baraj Gölü'ne açıldı. Bir süre sonra tekneyi kullanan elektrik teknisyeni 1 çocuk babası Emirhan Gürbüz, iddiaya göre tuvalet ihtiyacını gidermek istediği sırada suya düşüp kayboldu. Teknedekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Rüzgar nedeniyle sürüklenmeye başlayan teknedekiler kıyıya çıkarıldı. Ekiplerin gece yaptığı aramalardan sonuç alınamadı. Ertesi gün sabah saatlerinde başlayan arama çalışmalarına, dalgıç polislere ek olarak AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, sağlık ekipleri, Kızılay ve bazı sivil toplum kuruluşları da katıldı. 17 dalgıç olmak üzere toplam 69 personel, 19 araç, 2 bot, 2 dron, su altı ve su üstü arama kurtarma uzmanları eşliğinde yürütülen çalışmalarda Gürbüz, bulunamadı.

Dün havanın kararması nedeniyle ara verilen arama çalışmaları, bu sabah yeniden başlandı. Ekiplerin su altı ve su üstünde arama çalışması devam ediyor. Gürbüz ailesinin bireyleri ise göl kıyısında Emirhan için umutlu bekleyişini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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