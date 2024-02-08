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Adana'da tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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Adana'nın Merkez Sarıçam ilçesinde bulunan tek katlı müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi.

Adana'da tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Merkez Sarıçam ilçesi Sofudede Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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