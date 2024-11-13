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Adana'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

Adana'da Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu
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Adana'da bir aile, 5 kişinin bindiği motosiklette tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çocuklardan biri pedala basarak, diğerleri ise anne ve babalarının kucağında seyahat etti. O anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

ADANA'da 5 kişinin bindiği motosiklette çocuklardan biri pedala basarak, diğer ikisi ise anne ve babalarının kucağında yolculuk yaptı. Tehlikeli yolculuk, trafikteki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yüreğir ilçesi Çukurova Caddesi'nde 2 kişilik motosiklette yolculuk yapan anne, baba ve 3 çocukları, kazaya davetiye çıkardı. Tehlikeli yolculuk sırasında bir çocuğun motosikleti kullanan babasının kucağında, diğerinin annesinin kucağında oturduğu, üçüncü çocuğun ise pedala basıp annesine sarılarak dengede durabildiği ve kimsenin kask takmadığı görüldü. Caddede bir süre ilerleyip daha sonra kaybolan aile, trafikteki başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Haber: Muhammet Fatih YAVUZ/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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