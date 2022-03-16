Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı

AA - Bekir Ömer Fansa - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da tefeci operasyonunda 11 zanlı yakalandı

Adana'nın Karataş ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

KARATAŞ, ADANA (AA) - Adana'nın Karataş ilçesinde tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bazı kişilerin birden fazla kişiye değişen miktarlarda faiz eklediklerini, borcunu ödeyemeyenlere imzalattıkları boş senetlere yüksek miktarda para yazarak icra takibi başlattıklarını, taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına el koyduklarını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla 11 şüpheli yakalandı.

Adreslerde 2 alacak-verecek dökümü, 7 ajanda, 5 senet, 2 tapu senedi, 1 rehin sözleşmesi, 1 noter takip talebi, 1 tabanca, 485 tabanca mermisi, 1 şarjör, 34 litre bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi.

AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Karataş, Adana, İcra, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title