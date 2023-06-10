Adana'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itilen genç ölü bulundu

ADANA'da tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiği öne sürülen 18 yaşlarındaki erkeğin, cesedi bulundu.Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında 18 yaşlarındaki bir erkeğin, tartıştığı kişi tarafından sulama kanalına itildiğini gören vatandaşlar, yardıma koştu. Çevredekiler akıntıya kapılan genci kurtarmaya çalışırken, şüpheli ise kaçtı. Tüm çabalar sonuçsuz kaldı, akıntıya kapılan genç bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, arama kurtarma çalışması başlattı. Akşam, havanın kararmasıyla çalışmalara ara verildi.

Bugün saat 08.00 sıralarında sulama kanalının yakınından geçen vatandaşlar, suda ceset görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen dalgıç polisler, kanalda demire takılan cesedi bulunduğu yerden çıkardı. Görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda cesedin, dün sulama kanalına itilen gence ait olduğu tespit edildi. Üzerinden kimlik çıkmayan gencin cesedi, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Genci kanala iten şüphelinin yakalanması için çalışmaları sürdüren polis ekipleri, güvelik kameralarını incelemeye aldı. (DHA)