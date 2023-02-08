Adana'da tartışma yaratan görüntü! Deprem sonrası çatlakların oluştuğu duvarları sıvayla kamufle etmeye çalıştılar

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki depremin büyük hasar yarattığı Adana'da cep telefonuyla kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük tartışma yarattı. Bir inşaat firmasına bağlı işçilerin, depremde çatlaklar oluşan binadaki durumu gizlemek adına sıva yaptıkları iddia edildi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde önceki gün saat 4.17'de 7,7 ve Elbistan ilçesinde saat 13.24'te 7,6 büyüklüğünde meydana gelen depremler Adana'da da büyük yıkıma neden oldu.

GÖRÜNTÜ BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI

Çok sayıda binanın yerle bir olduğu Adana'daki kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken sosyal medyaya düşen bir görüntü büyük tartışma yarattı.

ÇATLAKLARI SIVAYLA GİZLEMEYE ÇALIŞTILAR

Aralarında birçok ünlü ismin de yer aldığı sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşılan videoda, Adana'da depremde hasar gören binada oluşan çatlakların bir inşaat firmasına bağlı işçiler tarafından sıva yapılarak gizlendiği anlar yer aldı.