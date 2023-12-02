Adana'da Tartışma Sonucu Kamyonet Yakıldı
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı.
İddiaya göre, Ova Mahallesi'nde ailesiyle tartışan M.D. evlerinin önündeki ailesine ait kamyoneti yaktıktan sonra kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Polis, M.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.