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Adana'da Tartışma Sonucu Kamyonet Yakıldı

2 Aralık 2023 15:19 Son Güncelleme: 15:20 Abone Ol

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kişi tartıştığı ailesinin kamyonetini yaktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, M.D'yi yakalamak için çalışma başlattı.