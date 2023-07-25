Adana'da Tartışma Sonucu İki Arkadaşını Öldüren Saldırgan İntihar Etti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı iki arkadaşından birini pompalı tüfekle öldürüp diğerini de yaralayan saldırgan yaşamına son verdi. Olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı iki arkadaşından birini pompalı tüfekle öldürüp diğerini de yaralayan saldırgan yaşamına son verdi.

Alınan bilgiye göre, Seyhan Mahallesi'nde Muhammet Ali Binen (22), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen arkadaşları Tugay Kopal (36) ve Mahir Palamut'u (33) sokakta iki ayrı pompalı tüfekle vurduktan sonra olay yerinde başına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Kopal ve Binen'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Durumunun ağır olduğu belirlenen Palamut ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, saldırgan Muhammet Ali Binen, olay yerine otomobiliyle geliyor.

Binen, aracından indikten sonra pompalı tüfekle yol kenarında oturan Tugay Kopal ve Mahir Palamut'a ateş ediyor.

Palamut yaralanıp yere düşerken Kopal ise yakındaki fırına sığınıyor.

Binen, aracından diğer pompalı tüfeği alarak fırına sığınan Kopal'ın peşinden gidip iş yerine giriyor.

Bir süre sonra dışarıya çıkan Binen, tüfekle kendisine ateş ediyor ve yere düşerek hareketsiz kalıyor.

Olay sırasında bazı vatandaşlar da panikle kaçışıyor.