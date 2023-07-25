Adana'da Tartışma Sonucu İki Arkadaşını Öldüren Saldırgan İntihar Etti

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştığı iki arkadaşından birini pompalı tüfekle öldürüp diğerini de yaralayan saldırgan yaşamına son verdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybedenlerin yakınları gözyaşı döktü.