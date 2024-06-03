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Adana'da tartışma sonucu bıçaklama olayında sanık hakkında dava açıldı

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.

M.K'nin (54), Narlıca Mahallesi'ndeki iş yerinde 30 Ekim 2023'te bıçakla ağır yaralanmasına ilişkin tutuklanan T.A. (41) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanığın "iş yerinde silahla yağma" suçundan 15 yıla kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, T.A. ve M.K. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktığı belirtildi.

Müştekiden çalıştığı iş yerinin kasasından para alıp kendisine vermesini isteyen sanığın, bunu kabul etmeyen M.K'yi bıçakla ağır yaraladığı iddianamede paylaşıldı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen T.A'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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