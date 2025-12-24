Adana'da tartıştığı esnafı bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı esnafı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Tolga H. ve bazı tanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık Tolga H, olay günü mesai arkadaşlarıyla temizlik yaptıkları sırada mahalleden tanıdığı Hüsamettin Gözaçık'ın kendisine küfrettiğini ileri sürdü.

Hüsamettin Gözaçık ile aralarında bir husumet bulunmadığını anlatan Tolga H, şöyle konuştu:

"Mesai sonrası evime gittiğimde WhatsApp üzerinden bir numaranın beni aradığını gördüm. Maktul benim numaramı bulmuş ve beni arayarak hakaretlerine devam etti. Yanımda annem de vardı. Beni iş yerine çağırdı. Maktulün eve gelmesinden korktuğum için yanına gitmek durumunda kaldım. Masanın üzerindeki bıçakla bana saldırdı, sandalyeyle kendimi korumaya çalıştım. Daha sonra iş yerinde bulunan kesici bir aleti rastgele salladım. İş yerinden çıktığımda etraftakilere sağlık ekiplerini aramalarını söyledim. Olayın şoku sonrası polis ekiplerine ben teslim oldum. Maktulü öldürme amacım yoktu. Pişmanım, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Tanık E.Y. de Tolga H'nin ekip amiri olduğunu ve olay günü birlikte temizlik yaptıklarını ifade etti.

Çay ocağı sahibi Gözaçık'ın, temizliği beğenmeyerek Tolga H'ye küfrettiğini savunan E.Y, "Tartışma çıkmaması adına Tolga'yı evine gönderdim. Tolga, maktul küfredince cevap vermedi. Daha sonra maktulün Tolga'yı arayıp hakaret ettiğini duydum. Tüm bildiklerim bu kadardır." dedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki mevcut delil durumu, üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve eksik hususların giderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta çay ocağı sahibi Hüsamettin Gözaçık'ı (60), aralarında çıkan tartışma sonucu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Seyhan Belediyesinin temizlik personeli Tolga H. (29) 21 Mayıs'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.