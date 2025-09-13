Adana'da Tartışma Sonrası Darbe: İki Şüpheli Tutuklandı

Adana'da tartıştıkları kişiyi darbeden 2 şüpheli tutuklandı.

Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde 11 Eylül'de bir akaryakıt istasyonunda Umut A. (24) ile Serdar D. (24) ve Enes G. (22) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Umut A'yı darbederek kaçtı.

Yaralanan Umut A, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüphelileri yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Serdar D. ve Enes G, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca kaydedildi.