Adana'da Tartışma Sonrası Arkadaşını Öldüren Firari Sanığa Müebbet Hapis İstemi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, tartıştığı arkadaşını silahla öldürdüğü iddia edilen firari sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı.

Bey Mahallesi'nde 25 Ekim 2024'te çıkan silahlı kavgada Murat Ayaku'nun (35) öldürülmesiyle ilgili hakkında yakalama emri çıkarılan K.K. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü alkollü olan sanık ve maktulün mahallede buluştukları belirtildi.

K.K. ile Murat Ayaku arasında bilinmeyen nedenle sözlü tartışma çıktığı anlatılan iddianamede, sanığın maktule ait motosikleti tekmeleyip yere düşürdüğü ifade edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine K.K'nin yanında bulundurduğu ruhsatsız tabanca ile Murat Ayaku'yu 7 kez ateş ederek öldürdüğü ve olay yerinden kaçtığı aktarılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Olay

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'nde 25 Ekim 2024'te çıkan silahlı kavgada Murat Ayaku'yu öldürdüğü iddia edilen K.K. olaydan sonra kaçmıştı. Zanlı hakkında tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmıştı.