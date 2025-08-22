Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Şüpheli Gözaltında

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir kişi, tartıştığı şahsı tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde tartıştığı kişiyi tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde Mehmet Aldanma ile Ö.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmada Ö.A, tabancayla Aldanma'ya ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede Aldanma'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgede araştırma başlatan polis ekipleri, cinayet zanlısı Ö.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
