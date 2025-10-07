Adana'da Tartışma Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Öldürüldü

ADANA'da sokak ortasında tartıştığı Erdal Elik'i (48) bıçaklayarak öldüren Seyfi Erenkara (40) ifadesinde, "Sevgilim S.T. ile yolda yürürken Erdal önümüzü kesti ve küfretti. Bize saldırdı, kendimi korumak amacıyla kolundan yaralamak istedim. Ona zarar vermek istemiyordum" dedi. Erenkara, tutuklandı.

Olay, 5 Ekim'de saat 21.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Anadolu Lisesi Caddesi'nde meydana geldi. Adana Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı'nda çalışan Seyfi Erenkara ile sokakta yürüyen aynı belediyede görevli sevgilisi S.T. (45), S.T.'nin Çukurova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli eski erkek arkadaşı Erdal Elik ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Seyfi Erenkara, cebinden çıkardığı bıçakla Erdal Elik'e saldırdı. Vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Elik, yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Elik, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Erenkara ile S.T. gözaltına alındı. Otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından morgdan alınan Elik'in cenazesi, toprağa verildi.

'PEŞİMİ BIRAKMADI'

Emniyette sorguya alınan Seyfi Erenkara ifadesinde, "Sevgilim S.T. ile yolda yürürken Erdal, önümüzü kesti ve küfretti. Bize saldırdı, ben de kendimi korumak amacıyla kolundan yaralamak istedim. Ona zarar vermek istemiyordum" dedi.

S.T. ise sorgusunda, Elik'in eski sevgilisi olduğunu belirterek, "Ayrıldım, peşimi bırakmadı. Daha önce beni rahatsız ettiği için polise başvurdum. Akşam da para çekmek için dışarı çıktım. Sevgilim Seyfi, beni korumak için yanıma geldi. Erdal, yolda önümüzü kesti, tartışma çıktı" ifadelerini kullandı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Erenkara, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, S.T. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Haber : Yusuf YILDIZ Kamera: Yaşarcan SERİNTÜRK/ADANA,