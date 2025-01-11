Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi mesajlar: Artık yeni şeyler söyleme vaktidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Diyarbakır'da tarihi açıklamalar
Devlet Bahçeli, tarihi girişimini isimlendirdi

Tarihi girişimini isimlendirdi
4 gündür yanan Los Angeles'in son hali Gazze'yi anımsattı

4 gündür yanan Los Angeles'in son hali herkese o kenti hatırlattı
DEM Parti heyeti, Selahattin Demirtaş ile bir araya geldi

Edirne'de kritik ziyaret başladı

Adana'da Tartışma Çıkan Kadın Tabancayla Vurularak Hayatını Kaybetti

Adana'da Tartışma Çıkan Kadın Tabancayla Vurularak Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Sarıçam ilçesinde tartıştığı erkek arkadaşı tarafından vurulan 23 yaşındaki Gamze Alır hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak polis, kaçan şüpheli Murat A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Adana'da tartıştığı erkek arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kadın hayatını kaydetti.

İddiaya göre, Murat A, kız arkadaşı Gamze Alır'ı (23), merkez Sarıçam ilçesi Yeşil Bulvarı'ndaki narenciye bahçesine götürdü.

Burada çıkan tartışmada Murat A, Alır'ı tabancayla yaraladı.

Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Gamze Alır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen 2 çocuk annesi Alır'ın cenazesi, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
img

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
img

İslam'da kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?
img

İtalya'dan Baykar'a "dev" teklif
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki çocuk annesini ormanda katletti

İki çocuk annesi Gamze'yi ormanda katletti
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
Elon Musk: Gazze'deki insanlar öldürülmeli, aksi halde bizi öldürecekler

Elon Musk'dan "Gazze'deki insanlar ölmeli" sözleri
Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla hayatının şokunu yaşadı

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı
Cinsiyet değiştirip erkek olmuştu! İşte Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

İşte cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın son hali ve yeni işi

Son Dakika Haberleri

CANLI MAÇ İZLE! Beşiktaş-Bodrumspor Bein Sports canlı izle! Beşiktaş-Bodrumspor 11 Ocak canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! 11 Ocak Hatayspor-Ç.Rizespor Bein Sports canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Esenler Erokspor-Sakaryaspor Bein Sports canlı izle! 11 Ocak TRT Spor canlı yayın... BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 11 Ocak günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? TV YAYIN AKIŞI 11 OCAK | Bu akşam TV'de hangi diziler, filmler var? Resmi Gazete bugün (11 Ocak) atama kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2025! 13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.