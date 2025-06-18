Adana'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı

Adana'da Tarladan Ormana Sıçrayan Yangın Kontrol Altına Alındı
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Adana'nın Çukurova ilçesinde tarla alanında başlayan yangın, hızlı müdahale ile ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangının ardından iki şüpheli yakalandı ve adliyeye sevk edildi.

Adana'nın Çukurova ilçesinde tarladan ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Bozcalar Mahallesi Yaramış mevkisindeki tarlada çıkan yangın kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Adana Orman Bölge Müdürü Tahsin Etli de bölgede ekiplerden bilgi aldı.

Bu arada yangın sırasında bölgeden kaçan 2 şüpheliyi fark eden ekipler, jandarma ile bu kişileri kovalamaca sonucu yakaladı.

Jandarmanın gözaltına aldığı D.A. ile F.Ç'nin ifadelerinde, yemek yapmak için yaktıkları ateşin rüzgar sonucu yayıldığını ve kontrol edemediklerini söyledikleri öğrenildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
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