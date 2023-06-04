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Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Adana'da tarladan ormana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Güncel Haberler

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, tarladan ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, tarladan ormana sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Osmangazi Mahallesi'nde tarlada başlayan anız yangını ormana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 4 arazöz, 2 su tankı ve yaklaşık 30 personel sevk edildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Osmangazi Sarıçam Adana Güncel Haberler

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