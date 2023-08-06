Adana'da Tarlada Çalışan Genç Boğuldu

ADANA'da ayaklarını yıkarken dengesini kaybedip, sulama kanalına düşen tarlada çalışan Sozdar Beko (14), boğuldu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Seyhan ilçesi Bahçeşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Sozdar Beko, salatalık tarlasında çalıştıktan sonra arkadaşlarına ayaklarını yıkamak için sulama kanalına gideceğini söyledikten sonra yanlarından ayrıldı. İşçiler, Sozdar'ın dönmemesi üzerine sulama kanalında arama yaptı. Bu sırada polis ve sağlık ekiplerine de haber verildi. İşçiler, Sozdar'ı sulama kanalındaki çalılara takılmış halde buldu. Sağlık ekibi, kıyıya çıkarılan Sozdar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ayaklarını yıkamaya çalışırken dengesini kaybedip, suya düştüğü değerlendirilen Beko'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.