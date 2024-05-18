Üye Girişi
Haberler

Adana'da tarlada çalışan çiftçi ayağını çapa makinesine kaptırdı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarlada çalışan bir çiftçi, çapa makinesine ayağını kaptırdı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tarlada çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı.

Karaisalı ilçesi Beydemir Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, tarlada çapa yaptığı sırada bacağını makineye kaptırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan çiftçi, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Karaisalı İtfaiye Adana Tarım Sağlık Güncel Haberler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

Et entegre tesisinde büyükbaş hayvana eziyet! Baltayla vura vura öldürdüler

 Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

Kamu personeli için yeni dönem! Fazla mesai ücreti yok, bunun yerine denkleştirme yapılacak

 Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi

 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu

7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title