Adana'da tarlada çalışan çiftçi ayağını çapa makinesine kaptırdı
Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarlada çalışan bir çiftçi, çapa makinesine ayağını kaptırdı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralanan çiftçi hastaneye kaldırıldı.
Adana'da tarlada çalıştığı sırada ayağını çapa makinesine kaptıran çiftçi yaralandı.
Karaisalı ilçesi Beydemir Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir kişi, tarlada çapa yaptığı sırada bacağını makineye kaptırdı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan çiftçi, 112 Acil Sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.