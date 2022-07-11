Adana'da tarımsal sulama borusuna sıkışmış erkek cesedinin kimliği belirlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da tarımsal sulama borusuna sıkışmış erkek cesedinin kimliği belirlendi

AA - Yusuf Koyun - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da tarımsal sulama borusuna sıkışmış erkek cesedinin kimliği belirlendi

Adana'da, 5 gün önce tarımsal sulamada kullanılan boruda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

Adana'da, 5 gün önce tarımsal sulamada kullanılan boruda bulunan erkek cesedinin kimliği tespit edildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'nde, 6 Temmuz'da yer altı su borusuna sıkışmış şekilde bulunan erkek cesedinin Alican Eren'e (26) ait olduğu belirlendi.

Eren'in cesedinin bulunmadan bir süre önce ailesinin polise kayıp başvurusu yaptığı öğrenildi.

Gencin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından defnedildi.

Merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki yaklaşık 5 bin dönüm ekili tarım arazisine yer altı borularındaki tıkanıklık nedeniyle iki gün su verilememesi üzerine sulama birliği görevlileri 6 Temmuz'da sorunu gidermek için çalışma başlatmıştı. Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki yer altı borularında tıkanıklık olduğunu belirleyen görevliler, yaklaşık 40 metre mesafede bir erkek cesediyle karşılaşmıştı.

AA / Yusuf Koyun - Güncel

Adana Yüregir Adana su Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title