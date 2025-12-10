Adana'da minibüs kanala devrildi: 18 yaralı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde tarım işçilerini taşıyan bir minibüs, sulama kanalına devrildi. Kazada 18 kişi yaralandı ve hastanelere kaldırıldı.
- Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrildiği kazada 18 kişi yaralandı.
- Kaza, Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi.
- Yaralı 18 tarım işçisi ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Adana'da tarım işçilerini taşıyan minibüsün sulama kanalına devrildiği kazada 18 kişi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Irmakbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi belirlenemeyen, tarım işçilerini taşıyan 06 FP 3243 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki sulama kanalına devrildi.