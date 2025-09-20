Adana'da Tarım İşçileri Çadırında Yangın Çıktı

Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerinin yaşadığı bir çadırda çıkan ve 3 çadıra daha sıçrayan yangın söndürüldü.

Karagöçer Mahallesi'nde, tarım işçilerinin yaşadığı bir çadırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekipler, 3 çadıra daha sıçrayan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle 4 çadır kullanılamaz hale geldi.