Adana'da Tarım İşçileri Çadırında Yangın Çıktı
Karataş ilçesinde tarım işçilerinin yaşadığı çadırda çıkan yangın, 3 çadıra daha sıçradı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Adana'nın Karataş ilçesinde tarım işçilerinin yaşadığı bir çadırda çıkan ve 3 çadıra daha sıçrayan yangın söndürüldü.
Karagöçer Mahallesi'nde, tarım işçilerinin yaşadığı bir çadırda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekipler, 3 çadıra daha sıçrayan yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle 4 çadır kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel