Haberler

Adana'da Tarım Fabrikasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adana'da Tarım Fabrikasında Silahlı Kavga: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'daki bir tarım fabrikasında malzeme teslimatı sırasında meydana gelen silahlı kavgada iki işçi yaralandı. M.A.'nın durumunun ağır olduğu bildiriliyor.

ADANA'da tarım fabrikasında malzeme teslimi sırasında çıkan silahlı kavgada işçi M.A. (35) ve iş yerine malzeme getiren F.A. (42) yaralandı. M.A.'nın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

Olay, öğle saatlerinde Yüreğir ilçesi Havutlu Mahallesi'ndeki bir tarım fabrikasında meydana geldi. İşçi M.A. ile iş yerine malzeme getiren F.A. arasında malzeme teslimi sırasında bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.A., hafif ticari aracındaki tabancayla F.A.'ya ateş açtı. Bunun üzerine F.A. da av tüfeğiyle karşılık verdi. Kavgada M.A. ile F.A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Belediyenin sosyal tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu

Belediyenin tesisinde yemek yiyen vatandaş, gelen hesapla şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manchester United'dan Altay Bayındır'a büyük şok

Unıted'dan Altay'a büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.