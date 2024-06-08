Adana'da Tarihi Eser Operasyonu: 46 Parça Ele Geçirildi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 46 parça ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaisalı ilçesinde bir kişinin tarihi eser sakladığı bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın yaptı.

Adreste, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen yüzük, kılıç, sürahi, kolye, heykel, şişe, cezve ile 33 sikke ve 6 gümüş materyal olmak üzere 46 parça ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.