Üye Girişi
Haberi Paylaş
Adana'da tarihi eser niteliğinde 38 obje ele geçirildi

Adana'da tarihi eser niteliğinde 38 obje ele geçirildi

Güncel Haberler

Adana'da bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde çeşitli objeler bulundu.

Adana'da bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde çeşitli objeler bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkez Yüreğir ilçesinde bir araç durduruldu.

Ekiplerce araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde 38 obje ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince objelere el konulurken, yakalanan 3 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel

Jandarma Tragger Adana Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title