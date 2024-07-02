Adana'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 100 Sikke ve 5 Obje Ele Geçirildi
Adana'da yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke ve 5 obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve Yüreğir ilçesinde düzenledikleri operasyonda bu değerli eserlere ulaştı. Bir şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke ve 5 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Yüreğir ilçesinde düzenlediği operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 5 obje ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.