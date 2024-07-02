Üye Girişi
Haberler

Adana'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 100 Sikke ve 5 Obje Ele Geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da yapılan operasyonda tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke ve 5 obje ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı ve Yüreğir ilçesinde düzenledikleri operasyonda bu değerli eserlere ulaştı. Bir şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 100 sikke ve 5 obje ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Yüreğir ilçesinde düzenlediği operasyonda Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 100 sikke ve 5 obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmaya götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Jandarma Yüreğir Adana Adana Operasyon Politika Güncel Haberler

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

Gaziantep'te Suriyeli gerginliği! Kalabalık gruplar iş yerleri ve araçlara saldırdı

 Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı 'Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim' sözleriyle durdurdu

Sultanbeyli'de Suriyeli gerginliği! Polis kalabalığı "Milliyetçiliğin ağası da, paşası da benim" sözleriyle durdurdu

 Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı

 Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?

Sağlık Bakanlığı görevine getirilen Kemal Memişoğlu kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title