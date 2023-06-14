Adana'da Takside Metamfetamin Ele Geçirildi
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Adana'da polisin takibe alıp, uygulama noktasında durdurduğu taksinin bagajında 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçti. Taksi şoförü Mustafa K., tutuklandı.
ADANA'da polisin takibe alıp, uygulama noktasında durdurduğu taksinin bagajında 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçti. Taksi şoförü Mustafa K., tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda takibe alınan taksi, uygulama noktasında durduruldu. Taksi şoförü Mustafa K.'nin indirildiği araçta yapılan aramada, bagajdaki valizde 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirildi. Sürücü Mustafa K. gözaltına alındı.Narkotik polisi, 'torbacı' diye bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada ise Kezban G. ile erkek arkadaşı Murat A.'nın Seyhan ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'ndeki evine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alındı, 0,58 gram metamfetamin, 1,92 gram bonzai ve reçeteye tabi 56 uyuşturucu içerikli hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı, Kezban G. adli kontrol şartı, Murat A. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.