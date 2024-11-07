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Adana'da Taksiciler Arasında Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde taksiciler arasında müşteri sırası sebebiyle çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı ve 4 silah ele geçirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde taksiciler arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Bülent Angın Bulvarı'nda, taksiciler arasında müşteri sırası sebebiyle yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Silahlı ve bıçaklı kavgada Mustafa O, Metin O. ve İbrahim O. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 kişiyi gözaltına alan polis ekipleri yaptıkları çalışmada 4 silah ele geçirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
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