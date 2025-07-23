Adana'da Taksi Sürücülerine Tabancalı Saldırı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Çukurova ilçesinde bir taksi durağında çıkan kavgada iki taksi sürücüsü tabancayla vuruldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüler hastaneye kaldırılırken, zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde çıkan kavgada tabancayla vurulan 2 taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Toros Mahallesi'ndeki taksi durağına giden bir zanlı, henüz bilinmeyen nedenle şoförler F.P (43) ve F.P (45) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada zanlı, tabancayla şoförlere ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 2 taksici, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Durakta ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
Suriye, terör örgütleriyle mücadelede Türkiye'den resmi destek talep etti

MSB duyurdu: Resmi destek talep ettiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dirk Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum

Kuyt'tan Feyenoord-Fenerbahçe eşleşmesine bomba yorum: Elenecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.