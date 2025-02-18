Adana'da Taksi Kundaklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir taksi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi, polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.
Adana'da bir taksi, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi.
Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde, Aras U'ya ait park halindeki 01 T 1977 plakalı taksi kundaklandı.
Kundakçının aracını ateşe verdiği anları cep telefonuyla kaydeden Aras U, daha sonra durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel