Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi

Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi: Bizim olmazsa olmazımız
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz
Celal Talabani'nin kabrini ziyaret eden DEM Parti İmralı heyetinden hatıra defterine Türkçe mesaj

Kabir ziyaretine hatıra defterine yazılan Türkçe mesaj damga vurdu

Adana'da Taksi Kundaklandı

Adana'da Taksi Kundaklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde park halindeki bir taksi, kimliği belirsiz bir kişi tarafından ateşe verildi. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi, polis ve itfaiye ekipleri olaya müdahale etti.

Adana'da bir taksi, kimliği belirsiz kişi tarafından ateşe verildi.

Merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'nde, Aras U'ya ait park halindeki 01 T 1977 plakalı taksi kundaklandı.

Kundakçının aracını ateşe verdiği anları cep telefonuyla kaydeden Aras U, daha sonra durumu polis ve itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, araçtaki yangını söndürdü.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
img

Dövdükleri arkadaşlarını camdan atıp öldürdüler
img

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
img

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜSİAD'dan soruşturma sonrası ilk açıklama

TÜSİAD geri adım atmadı! Soruşturma sonrası ilk açıklama
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı

2 elektrikli araba olan eve gelen elektrik faturası tartışma yarattı
Rusya savaşın sona ermesi için şartını açıkladı

Rusya tek şartını açıkladı
4.5 saatlik Ukrayna zirvesinden barış umudu çıktı: ABD ve Rusya anlaştı

Dünyanın nefesini tuttuğu görüşmeden ilk sonuç

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.