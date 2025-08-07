Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Şehit Erkut Akbay Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel