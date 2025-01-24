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Adana'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Adana'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Adana'da Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobilin takla atarak refüjdeki ağaçlara çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti.

Adana'da takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda kontrolden çıkarak takla attı.

Refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
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