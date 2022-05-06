Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek

AA - Muzaffer Çağlıyaner - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da takımı için arabasını satışa çıkaran başkana destek

Takımını deplasmana götürebilecek para bulamadıkları için arabasını satışa çıkaran takımın başkanı, ekiplerine Büyükşehir Belediyesince vasıta desteğinde bulunulduğunu bildirdi.

NEVŞEHİR (AA) - Takımını deplasmana götürebilecek para bulamadıkları için arabasını satışa çıkaran takımın başkanı, ekiplerine Büyükşehir Belediyesince vasıta desteğinde bulunulduğunu bildirdi.

1. Amatör Lig ekiplerinden Adana Gençlerbirliği Kulübünün Başkanı Haluk Güner Köktürk, AA muhabirine, 12 Mayıs'ta Nevşehir'de başlayacak Türkiye Şampiyonasına takımını götürmek için otomobilini satışa çıkardığı haberlerinin ardından takıma destek geldiğini söyledi.

Köktürk, Büyükşehir Belediyesinden yetkililerce arandığını ve takımın araç ihtiyacının karşılanacağının kendisine iletildiğini kaydetti.

Olumlu gelişme üzerine aracını satmaktan vazgeçtiğini belirten Köktürk, yetkililere teşekkür etti.

AA / Muzaffer Çağlıyaner - Güncel

Gençlerbirliği, Amatör Lig, Nevşehir, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title