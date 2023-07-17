Adana'da Tahta Palet İmalathanesinde Yangın Çıktı

Adana'da bulunan bir tahta palet imalathanesinde çıkan yangın, büyük çaplı hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek çevredeki diğer iş yerlerine sıçramasını engelledi. Yangının çıkış sebebi ise uzmanlar tarafından inceleniyor.