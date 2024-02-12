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Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kişi tabancayla yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adana'da tabancayla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde sağlık ocağı yakınında bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla yaralanan 19 yaşındaki K.C. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde araştırma yapan polis ekipleri, K.C'nin sokakta yürüdüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce tabancayla ateş açılması sonucu yaralandığını belirledi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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