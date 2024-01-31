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Adana'da tabancayla vurulan kişi hastanede hayatını kaybetti

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Adana'nın Seyhan ilçesinde tabancayla vurulan Ömer Demir, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da tabancayla vurulan kişi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nde bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sırtından ve kolundan yaralandığı belirlenen Ömer Demir'i Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Demir, buradaki müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemleri tamamlanan Demir'in cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Adli Tıp Kurumu Ömer Demir Seyhan Adana 3.Sayfa Güncel Haberler

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