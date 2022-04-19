Adana'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

AA - Ömer Yıldız - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'da tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde Y.G. kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla vuruldu.

Yaralı, yakınları tarafından önce özel hastaneye, ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

AA / Ömer Yıldız - Güncel

Seyhan, Adana, Uçak, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title