Adana'da tabancayla vurulan kişi ağır yaralandı

Adana'da tabancayla vurularak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi'nde Y.G. kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla vuruldu.

Yaralı, yakınları tarafından önce özel hastaneye, ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Y.G'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.