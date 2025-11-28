Haberler

Adana'da Tabancayla Tehdit ve Yağma Davası

Adana'nın Çukurova ilçesinde, bir kişiyi tabancayla tehdit ederek cep telefonunu gasbeden sanık R.O. hakkında 10 ila 15 yıl hapis istemiyle dava açıldı. İddianame kabul edildi ve sanığın yargılaması başlayacak.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde tabancayla tehdit ettiği kişinin cep telefonunu zorla aldığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, "gece vakti silahla yağma" suçundan 7 Mayıs'ta tutuklanan R.O. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında 15 yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Kurttepe Mahallesi'nde sanık R.O'nun yanına gittiği müşteki M.Ö'den arkadaşını arama bahanesiyle telefonunu istediği belirtildi.

M.Ö'nün telefonunu vermek istememesi üzerine sanık R.O. ile aralarında tartışma çıktığı iddianamede anlatıldı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.O'nun M.Ö'yü tabancayla tehdit ettiği ve cep telefonunu gasbederek plakasız motosikletiyle kaçtığı belirtilen iddianamede, sanığın "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılaması Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince yapılacak.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Güncel
