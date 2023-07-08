Adana'da Tabancayla Öldürme Olayında Zanlı Tutuklandı

Adana'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla saklandığı evde yakalanan zanlı tutuklandı. Olayda hayatını kaybeden kişi ise hastanede tedavi gördüğü süreçte yaşamını yitirmişti.

Adana'da bir kişiyi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle saklandığı evde gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Barış Yalçınkaya (23) ile M.D. (20) ve Ş.A. (19), 4 Temmuz'da merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde karşılaştı.

Burada çıkan kavgada Yalçınkaya'ya tabancayla ateş açan M.D. ve Ş.A. daha sonra olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Yalçınkaya'yı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yalçınkaya, tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Ş.A'yı saklandığı eve düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Polis, diğer zanlı M.D'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.