Adana'da tabancayla ateş edilmesi sonucu yaralanan çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın Karataş ilçesinde, tabancayla rastgele ateş edilmesi sonucu yaralanan 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayda gözaltına alınan şüpheli ise emniyet ekipleri tarafından yakalandı.